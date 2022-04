Caboclo decide e São Paulo está na final da Champions do basquete

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Enquanto o time de futebol masculino jogava no Peru, a equipe de basquete do São Paulo alcançou o maior feito de sua história. Liderado por Bruno Caboclo, ex-NBA, o time tricolor venceu o Minas Tênis Clube na Arena Carioca 1, no Rio, e se classificou pela primeira vez para a final da Basketball Champions League Américas, o torneio continental da modalidade.

Apesar de ter alcançado a melhor campanha da primeira fase, quando foi o único invicto, o São Paulo não recebeu o direito de mandar a fase final da competição, que foi atribuída ao Flamengo. Os jogos inicialmente deveriam acontecer no Maracanãzinho, mas a programação foi alterada para a Arena Carioca 1 porque o Fluminense enfrenta o Santos sábado à tarde no Brasileirão de futebol e havia temor que as torcidas de Flamengo e Fluminense se cruzassem.

Mas o Flamengo, atual campeão do torneio, dono do maior orçamento do país e favorecido por jogar em casa, acabou eliminado pelo Minas nas quartas de final, ontem, com derrota por 85 a 83, sucumbindo diante de um elenco com Gui Deodato, Alexey e Gui Carvalho. Com o Flamengo eliminado, o torneio ficou sem a aguardada semifinal contra o São Paulo, que avançou pelas quartas vencendo o Real Estelí, da Nicarágua, uma das potências do continente.

Assim, a vaga na final foi decidida entre São Paulo e Minas, nesta quinta-feira. E falou mais alto o talento de Bruno Caboclo, que fechou o jogo com 28 pontos e 12 rebotes. Saindo do banco, Bennett anotou 19, enquanto Marquinhos somou 15. Shamell, outro destaque da equipe, se machucou contra o Minas e não jogou. O elenco tricolor ainda conta com outro ex-NBA: Lucas Bebê, contratado só para este torneio, mas que tem jogado pouco.

A final da BCL Américas será no sábado, às 19h, na Arena Carioca 1, contra o Biguá, do Uruguai, que passou por Quimsa e Boca Juniors, os dois principais times da Argentina. O Minas fará a disputa pelo terceiro lugar, a partir das 16h, contra o Quimsa.

Na decisão, o São Paulo vai lutar contra uma sina de derrotas em finais. O time perdeu a final da edição passada do NBB para o Flamengo e do Super 8 dos últimos dois anos para Flamengo (em 2021) e Minas (em 2022). Este ano, faturou seu primeiro título ao ganhar o Campeonato Paulista.