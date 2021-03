Luana, do PSG e da seleção, sofre lesão no joelho e pode perder Olimpíada

Luana é titular da seleção sob o comando de Pia Sundhage e peça-chave da equipe que disputará os Jogos Olímpicos. A paulista forma dupla de volantes com a veterana Formiga, companheira também no PSG, que disputará sua sétima edição dos Jogos aos 43 anos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Titular da seleção brasileira, a meio-campista Luana, 27, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo e poderá perder a Olimpíada de Tóquio.

