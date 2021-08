Luan vira incógnita ainda maior no Corinthians após chegada de reforços

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A estreia de Giuliano no empate sem gols contra o Santos e a reestreia de Renato Augusto, com direito a gol na vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, deram ao Corinthians o toque de qualidade no meio de campo que a torcida e o técnico Sylvinho tanto queriam.

Assim, era de se esperar que, com a chegada de reforços com qualidade técnica e que prezam pelo toque de bola e controle de jogo, Luan passasse a voltar a atuar com frequência. Após não sair do banco durante a última rodada, diante do Ceará, o camisa 7 foi flagrado pelas câmeras da transmissão visivelmente insatisfeito.

"Grandes atletas podem jogar juntos, sem problemas, a história mostra isso. Existe um processo natural, inclusive com a chegada de Giuliano e Renato, de competitividade dentro do elenco nos treinos que é muito saudável. Todos ganham. O Luan e os demais atletas estão treinando bem", afirmou o técnico corintiano após o triunfo sobre o Ceará.

Na semana passada, Luan passou a se destacar mais nos últimos treinos e que isso é creditado à chegada de Giuliano e Renato Augusto. A melhora no passe é um dos pontos de maior destaque, segundo fontes ouvidas pela reportagem.

"Uma questão de processo, de crescimento, de continuidade e estamos dando. Estão abertas as possibilidades que temos. Há pouco tempo o Adson não jogava, e o Luan teve seu processo e todos estão tendo", relativizou Sylvinho.

Por isso, a aposta é de que Luan deve voltar a ser relacionado em breve. Luan tem treinado em duas posições: centralizado no meio de campo e mais perto da área adversária.

"Luan teve um processo muito bom conosco de falso 9, ele tem mobilidade, qualidade técnica e conexão, daí a importância dele jogar com atletas que ele conhece e de boa qualidade, também. Luan, com a qualidade que tem, pode voltar a jogar de falso 9 ou no meio-campo, onde ele rende muito bem, sempre rendeu", aposta o comandante alvinegro.

Contratado no final de 2019, Luan chegou credenciado pelo título de melhor jogador da América do Sul em 2017, ano em que foi campeão da Libertadores com o Grêmio.

Torcedor do Corinthians, Luan custou R$ 28 milhões ao clube, entre o valor desembolsado para o clube gaúcho, além de luvas para o camisa 7 e comissões a intermediários.

A última vez que Luan iniciou uma partida como titular foi em 16 de junho, contra o Red Bull Bragantino. Sua última participação, aliás, foi por apenas nove minutos, na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, em 17 de julho. Assim, viu Araos e Adson, por exemplo, ganharem espaço. Adson inclusive marcou dois gols na vitória sobre o Ceará no último fim de semana.

O Corinthians tem a semana livre e só volta a campo no próximo domingo (22), contra o Athletico, às 16h, na Arena da Baixada, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão ocupa a 11ª posição na tabela com 21 pontos.