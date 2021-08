Flamengo anuncia contratação do atacante Kenedy

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo anunciou a contratação do atacante Kenedy. Com uma imagem do saxofonista Kenny G, o clube divulgou o negócio nas redes.

Anteriormente, os sócios-torcedores do clube já haviam recebido uma notificação com o anúncio da chegada do ex-jogador do Fluminense, que vem por empréstimo de um ano.

O Fla terá opção de compra ao fim do período e o valor foi estipulado em 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões). O montante pago pelo empréstimo será abatido desta soma.

Com uma missão cumprida, a cúpula de futebol espera ao menos acertar mais três alvos dentre os nomes que estão na mira. O meio é prioridade, mas está em curso a busca por um zagueiro.

Sonho de consumo desde o início do semestre, Thiago Mendes ficou um pouquinho mais longe ante a insistência do Lyon (FRA) em fixar a obrigatoriedade de compra do jogador após o fim do empréstimo pretendido pelos rubro-negros.

A negociação se arrastou por reuniões na cidade francesa, mas os dirigentes do clube se mostraram irredutíveis. O diretor esportivo Juninho Pernambucano e o presidente Jean-Michel Aulas querem reaver ao menos parte do investimento feito na contratação do ex-São Paulo.

O otimismo já foi maior para a transação, mas o Fla faz um recuo estratégico sem deixar de monitorar os passos do volante. Caso o período de transferências avance e Mendes não seja negociado, a tendência é que o Rubro-negro volte à carga.

Outra possibilidade que surgiu na última semana foi a de Andreas Pereira, do Manchester United. Os cariocas já manifestaram aos ingleses o seu interesse e o clima entre os integrantes do departamento de futebol é de absoluto otimismo. Há a expectativa da transação ser selada nos próximos dias.