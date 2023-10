Longe de título e com Libertadores ameaçada, Renato Gaúcho pode não seguir no Grêmio

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Com contrato até o fim deste ano, Renato Gaúcho não tem 2024 garantido no Grêmio. Longe da briga pelo título e com vaga na próxima Libertadores ameaçada, o Tricolor e o técnico irão conversar sobre uma eventual renovação apenas mais tarde.

Diretores e treinador têm o mesmo discurso e ninguém garante a renovação para o ano que vem. As falas foram repetidas depois da derrota por 3 a 0 para o São Paulo.

Por outro lado, não há qualquer movimento para saída de Renato agora. O trabalho tem avaliação positiva do comando gremista.

A sequência ruim do Grêmio, que perdeu os últimos três jogos, deixa a vaga na Libertadores ameaçada. A permanência de Portaluppi poderia estar atrelada à vaga na principal competição Sul-americana.

Não ter a vaga causa um impacto direto na capacidade de investimento, fundamental para o debate. O Grêmio já vai perder Luis Suárez no fim da temporada e Renato reclamou diversas vezes da falta de opções no grupo.

Com 44 pontos, o time azul, branco e preto pode terminar a rodada fora do G4. A briga pelo título está mais distante a cada rodada.

"No futebol, as coisas mudam numa velocidade muito grande. Aqui no Grêmio e em qualquer lugar do mundo. Não parei pra pensar sobre meu futuro. Meu objetivo é colocar o Grêmio entre os primeiros colocados, buscar a melhor posição no campeonato. Eu adoro trabalhar no Grêmio, tenho uma amizade de muitos anos com o presidente Guerra [Alberto]", afirmou Renato Gaúcho.

O comando do Grêmio garante que já tratou do assunto com Renato e diz que pretende a permanência dele para o ano que vem. No entanto, diálogos mais definitivos são guardados para após a reta final do Campeonato Brasileiro.

"Renato é nosso treinador, em nenhum momento cogitamos a saída, ou analisamos outro nome. Ele sempre foi nosso treinador, desde que o projeto do presidente Guerra começou. Ele se reuniu com Renato antes mesmo da eleição. Sobre a renovação já conversamos, e pela longa amizade e a boa relação que temos tomamos, tomamos a decisão de só falar disso depois dessa rodadas finais do Brasileirão, porque o foco total é a classificação para a Libertadores do ano que vem", comentou Antonio Brum, vice de futebol do Grêmio.