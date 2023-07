Liverpool entra na disputa para contratar Mbappé, diz jornal

MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - O Liverpool entrou na briga para ter Mbappé e iniciou as negociações com o PSG de forma oficial. A informação foi revelada neste sábado (29) pelo jornal The Mirror.

A equipe inglesa tenta ter o atacante francês por meio de empréstimo. O contrato valeria por um ano e adiaria os planos do Real Madrid de ter o jogador na próxima temporada.

O Real Madrid estabeleceu um limite de preço de R$ 1,2 bilhão para tirar Mbappé do PSG antes do fim do contrato. O atacante tem mais um ano com a equipe francesa.

As negociações começaram após Kylian Mbappé rejeitar uma transferência R$ 1,5 bilhão do clube saudita Al-Hilal.

Os Reds foram encorajados pelo fato da sua mãe, Fayza Lamari - também sua agente - ser uma ávida torcedora da equipe.

História antes do PSG

Embora tenha se recusado a assinar a extensão do seu contrato com o PSG por mais um ano (até junho de 2025), o atacante que é alvo do Real Madrid tem falado que pretende cumprir normalmente seu último ano de vínculo com o clube francês.

Mbappé costuma elogiar o chefe do Anfield, Jurgen Klopp. Ele e seus representantes mantiveram negociações de transferência com o Liverpool pouro antes de optar por ingressar no PSG quando decidiu deixar o Mônaco.