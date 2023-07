Centro-Oeste é bicampeão brasileiro feminino de Rugby XV

RIO CLARO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção do Centro-Oeste se sagrou bicampeã brasileira feminina de Rugby XV, neste sábado (29). Em jogo disputado no Melina Rugby Clube, em Cuiabá (MT), o time da casa venceu o a seleção de São Paulo Capital, por 18 a 15. O jogo teve transmissão do UOL.

Os dois times foram a campo recheados de atletas da seleção brasileira, que enfrentou neste mês a Colômbia pelas eliminatórias ao WXV, a nova liga mundial de seleções.

O placar só foi movimentado depois dos 30 minutos com penal chutado por Tainá para o Centro-Oeste, que cravou seu primeiro try logo na sequência com Gabi. As paulistas deram o troco no último lance antes do intervalo com try de Tixa, que levou o duelo à pausa em 8 a 5 para as anfitriãs.

O Centro-Oeste cresceu no segundo tempo e Adriene marcou o try que abriu sólida vantagem de 15 a 5, ao qual se seguiu em penal arrematado por Tainá com sucesso para abrir 18 a 5.

São Paulo não desistiu e nos instantes finais os tries de Íris e Alessandra deram a esperança de virada para as visitantes. No entanto, faltou tempo para mais do lado paulista e o título foi assegurado pelo Centro-Oeste: 18 a 15.

O rugby de 15 jogadores é a modalidade mais tradicional e popular do rugby pelo mundo. O rugby também conta com o rugby sevens, o rugby de 7 atletas, que é a modalidade olímpica.