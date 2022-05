Liverpool e Real Madrid se enfrentam neste sábado pela final da Liga dos Campeões

Já o Real Madrid, no mata-mata da Champions, eliminou o Paris Saint-Germain nas oitavas, de 3 a 2 no agregado, o Chelsea nas quartas, e o Manchester City nas semifinais.

No mata-mata da Liga dos Campeões, o Liverpool eliminou a Inter de Milão (2 a 1), o Benfica nas quartas (6 a 4 agregado) e o Villareal na semifinal (5 a 2 no agregado).

O Real Madrid é líder na competição com 13 títulos e o Liverpool com 6. As duas equipes já se enfrentaram em abril pela volta das quartas do Champions, que terminou com um empate 0 a 0.

