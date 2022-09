Liverpool anuncia Arthur, e PSG fecha com meia espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O último dia da janela de transferências das grandes ligas da Europa foi marcado por surpresas. Brasileiros como o volante Arthur, o atacante João Pedro e o meia Willian agitaram o mercado da bola do futebol.

Veja as principais notícias da bola desta quinta-feira (1º):

LIVERPOOL ACERTA COM ARTHUR

O Liverpool oficializou a contratação do meia Arthur, cedido por empréstimo pela Juventus de Turim até junho de 2023, sem opção de compra ao final do vínculo. Sem espaço no clube italiano, o jogador chegou a ser oferecido ao Sporting, de Portugal, que rejeitou. A ideia dos ingleses é contar com um reforço "emergencial" para o meio-campo, visto que diversos jogadores do setor estão entregues ao departamento médico

Revelado no Grêmio, Arthur tem 26 anos, atuou em 31 partidas na última temporada pela Juventus e não marcou nenhum gol. Seu contrato com a equipe de Turim é válido até junho de 2025.

SANTOS APOSTA EM VELHO CONHECIDO

O Santos pode ter um reforço "caseiro" para o meio-campo em 2023. Alison, um velho conhecido da torcida santista, está livre no mercado e trata de cirurgia no CT Rei Pelé. O volante ficou muito próximo de ser contratado pelo Peixe em março, mas uma séria lesão ligamentar no joelho esquerdo impediu o acerto. Ele se contundiu justamente no que seria a despedida pelo Al-Hazem, da Arábia Saudita.

Sem receber salários no clube árabe, Alison rescindiu o contrato e está livre. A expectativa é de estar recuperado em janeiro para iniciar a pré-temporada no Santos ou em outro clube.

REVIRAVOLTA COM JOÃO PEDRO

João Pedro vai permanecer no Watford. O Newcastle chegou a ter um acordo muito bem encaminhado para contratar o jovem atacante, por 25 milhões de libras (R$ 150,5 milhões) + 5 milhões de libras (R$ 30 milhões) por objetivos, mas acabou fracassando na reta final da negociação.

Nas últimas horas do mercado de transferências na Europa, que fecha nesta quinta-feira, o Everton resolveu oferecer o mesmo valor pelo brasileiro de 20 anos: 25 milhões de libras (R$ 150,5 milhões) + 5 milhões de libras (R$ 30 milhões) por objetivos: também não obteve sucesso na investida. Com contrato válido até junho de 2027, o jovem foi revelado pelo Fluminense, de onde saiu na reta final de 2018 a troco de 11,5 milhões de euros (incluindo bonificações).

PSG ASSINA COM ESPANHOL

O meia Carlos Soler, que estava no Valencia, assinou um contrato de cinco anos com o Paris Saint-Germain, anunciaram os atuais campeões da liga francesa. O espanhol, de 25 anos, é a sexta contratação do PSG na atual janela de transferências —que termina na França neste dia 1º de setembro—, depois dos meias Vitinha, Renato Sanches e Fabián Ruiz, do atacante Hugo Ekitike e do zagueiro Nordi Mukiele.

Capitão do Valencia, onde foi revelado e jogou toda a sua carreira, Soler é um meia-atacante muito versátil, capaz de jogar como meio-campista ou pelas pontas.

TROCA ENTRE BARCELONA E CHELSEA

Barcelona e Chelsea finalmente chegaram a um entendimento pela transferência do atacante Aubameyang. O acordo envolverá uma troca com o lateral-esquerdo Marcos Alonso, além de outros 14 milhões de euros (R$ 72 milhões) que serão pagos ao Barcelona.

As conversas para tratar o assunto vinham de algumas semanas, mas, segundo o jornalista Fabrizio Romano, apenas no último dia antes do encerramento da janela de transferências na Europa, o acordo foi selado.

EX-CORINTHIANS NO FULHAM

O meia-atacante Willian enfim definiu seu futuro após deixar o Corinthians de forma polêmica. Na tarde desta quinta-feira, o Fulham, da Inglaterra, anunciou a contratação do jogador brasileiro. O contrato definitivo com o atleta de 34 anos é válido por uma temporada.

Já falando como jogador do clube inglês, Willian se disse muito feliz com a sua chegada e se mostrou ansioso pela sua estreia. Esta será a terceira passagem do ex-corintiano por uma equipe inglesa. Antes, teve muito destaque no Chelsea e, mais tarde, defendeu o Arsenal, mas sem grande destaque.