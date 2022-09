Jogadora de vôlei é afastada após ser diagnosticada com tumor no estômago

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ana Paula Borgo Guedes, jogadora de vôlei do Barueri, foi afastada das atividades do clube após ser diagnosticada com um tumor no estômago.

A doença foi detectada durante a realização de exames médicos de pré-temporada do Barueri, que informou, nesta quinta-feira (1º), que a atleta foi afastada imediatamente e por tempo indeterminado.

"Gostaria de dizer aos meus fãs, torcedores e pessoas que me acompanham para que fiquem tranquilos. Estou bem e seguindo o melhor tratamento possível. Peço que todos orem por mim, para que tudo fique bem", disse a oposta, por meio de nota publicada pelo Barueri.

Diante da situação, o time de vôlei pediu para que a jogadora seja preservada neste momento. "A direção do clube solicita que o momento seja respeitado em nome da atleta, seus familiares e dos demais envolvidos", escreveu.

*

LEIA A NOTA NA ÍNTEGRA

O Barueri Volleyball Club e a atleta Ana Paula Borgo Guedes informam que, durante a realização dos exames médicos de pré-temporada da equipe, realizados pelo Departamento Médico do Clube em parceria com a equipe de profissionais do nosso parceiro, o Prevent Senior NewOn, foi identificada uma lesão tumoral no estômago da atleta.

O tratamento foi iniciado imediatamente, e seguirá por tempo indeterminado.

A direção do clube solicita que o momento seja respeitado em nome da atleta, seus familiares e dos demais envolvidos.

"Gostaria de dizer aos meus fãs, torcedores e pessoas que me acompanham para que fiquem tranquilos. Estou bem e seguindo o melhor tratamento possível. Peço que todos orem por mim, para que tudo fique bem", pediu a atleta.

