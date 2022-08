Lisca vê primeira derrota e tem desafio para ajustar o Santos antes de clássico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos tentou, mas não conseguiu criar, ficou encaixotado e sofreu com os contra-ataques na derrota por 1 a 0 para o América-MG, no Independência, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou o fim da invencibilidade de Lisca no comando do time alvinegro, que agora tem uma semana para ajustar a equipe antes do clássico contra o São Paulo.

Como não está mais na Sul-Americana nem na Copa do Brasil, o Santos tem a agenda livre até o próximo compromisso do Brasileiro, que acontecerá no domingo (21), na Vila Belmiro. O técnico deve trabalhar para corrigir os erros cometidos no revés e melhorar o rendimento do time.

O meio de campo da equipe foi o setor com mais problemas de criatividade em Belo Horizonte. O trio formado por Fernández, Zanocelo e Sánchez encontrou muita dificuldade na construção das jogadas e pouco acionou o ataque sem ser em lançamentos. Os pontas Lucas Braga e Barbosa também tiveram uma atuação mais do que discreta.

Outro fator importante para a sequência do calendário é que Lisca terá mais dias para treinar com os novos reforços. Além do meio-campista Luan, que fez sua estreia no último domingo (13), o Santos anunciou recentemente a contratação do lateral direito Nathan e o retorno do atacante Soteldo, que ainda não atuaram.

Depois de dois empates (com Fortaleza e Fluminense) e de uma vitória (sobre o Coritiba) desde que foi contratado, Lisca teve contra seu ex-clube o sabor da primeira derrota com o Santos. Fora de casa, a equipe paulista começou melhor e até acertou a trave com Marcos Leonardo, mas levou gol em um contra-ataque fatal e não conseguiu reagir.

Foram mais de 75 minutos atrás no placar e pouco perigo levado ao gol do América-MG. O próprio Lisca chegou a lamentar a "pouca agressividade" do time. O desafio do treinador do Peixe, agora, é aprumar o sistema de jogo e encaixar os reforços para não repetir novamente a performance abaixo da partida em Minas Gerais.

Além disso, Lisca teve algumas de suas escolhas para o confronto questionadas. O técnico optou por começar com Ângelo no banco e nem sequer colocou o meia Bruno Oliveira entre os reservas. As substituições no decorrer do segundo tempo também não surtiram o efeito desejado.

Com o resultado diante do clube mineiro, o time alvinegro estacionou nos 30 pontos e caiu para a décima colocação, sendo ultrapassado pelo adversário na tabela. A equipe está atualmente na zona de classificação para a Sul-Americana, mas precisa encaixar uma sequência positiva se tiver ambição de conseguir uma vaga para a Libertadores do ano que vem.