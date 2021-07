Lisca é o novo técnico do Vasco

Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi, mais conhecido como Lisca, 48 anos, é o novo técnico do Vasco. O anúncio foi feito pelo clube nesta terça-feira (20). O contrato assinado é válido até o final deste ano.

Sobre Lisca

Lisca iniciou sua trajetória como treinador nas categorias de base do Internacional, em 1990, e passou por São Paulo, Grêmio e Fluminense antes de iniciar sua carreira no profissional, em 2007, pelo Brasil de Pelotas. O gaúcho de Porto Alegre ganhou notoriedade após trabalhos de sucesso em clubes do Nordeste, especialmente no Ceará. No Sul do país, o novo técnico cruzmaltino se destacou em 2013 ao conseguir o acesso à Série C com o Juventude.

Dois anos depois, em 2015, Lisca assumiu o Ceará na zona de rebaixamento da Série B e liderou uma grande reação, salvando o clube de uma queda à terceira divisão nacional que era dada como certa. Já em 2018, em sua segunda passagem, Lisca também fez o time reverter uma sequência ruim e deixar a zona de rebaixamento na Série A, mantendo o clube na primeira divisão ao fim da competição.

Seu último trabalho foi no América Mineiro, entre as temporadas de 2020 e 2021. Em 16 meses à frente do Coelho, Lisca alcançou resultados expressivos. Com ele, o time mineiro fez sua melhor campanha de sua história na Copa do Brasil (foi semifinalista na edição 2020), conquistou o acesso à Série A de 2021 e se sagrou vice-campeão do Campeonato Mineiro neste ano.