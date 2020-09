Lionel Messi se reapresenta ao Barcelona após saída frustrada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lionel Messi, 33, se reapresentou ao Barcelona nesta segunda-feira (7) para a temporada 2020/2021, após ver frustrada sua tentativa de deixar o time na janela de transferências.

Messi anunciou que permaneceria na equipe catalã na última sexta-feira (4). Em entrevista ao site Goal, ele admitiu que jamais entraria na Justiça contra o clube -que seria uma alternativa para rescindir seu contrato-, mas fez duras críticas ao presitende Josep Maria Bartomeu.

O argentino disse que falta ao Barcelona um projeto vencedor, que entende que seu tempo por lá já acabou e que o time precisa parar de participar de competições e voltar a competir por títulos.

O jogador havia avisado ao clube na semana retrasada que desejava se transferir. Descontente com os rumos do Barcelona sob a administração do presidente Josep María Bartomeu, o argentino afirmou à diretoria, por meio de seus advogados e de seu pai, Jorge, que sua vontade de sair estava amparada em uma cláusula no contrato que permitia a decisão unilateral de deixar a agremiação ao fim da última temporada.

O Barcelona, porém, contestou essa cláusula e insistiu, contando com apoio institucional de LaLiga, que o vínculo do jogador com a instituição estabelecia uma multa rescisória de 700 milhões de euros (cerca de R$ 4,3 bilhões) em caso de saída antes de 2021.

Os catalães não foram bem nas últimas edições da Champions League. Nesta temporada, foram eliminados pelo Bayern de Munique após humilhante goleada por 8 a 2.

O Barcelona tem um amistoso contra o Nàstic de Tarragona (Espanha) marcado para o próximo sábado (12) e depois, no dia 16, contra o Girona (Espanha). Por ter chegado na fase final da última Champions, o Barcelona estreia apenas na terceira rodada do Campeonato Espanhol, ainda sem data definida.

Para esta temporada, o clube terá o técnico holandês Ronald Koeman.