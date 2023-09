Liga dos Campeões da Ásia ajusta formato para exibir estrelas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A disputa pelo troféu de melhor time de futebol do continente asiático teve início nesta semana com os primeiros jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia, torneio intercontinental entre os clubes da região equivalente à Champions League na Europa e à Copa Libertadores na América do Sul.

Os times da Arábia Saudita, que nos últimos meses reforçaram os elencos com jogadores renomados do futebol internacional, estão entre os principais destaques do torneio na edição deste ano.

O Al Ittihad, dos atacantes Karin Benzema e Romarinho, estreou na segunda-feira (18) com uma vitória por 3 a 0 sobre o OKMK, do Uzbequistão. Já o o Al Hilal, dos brasileiros Neymar, Michael e Malcom, ficou no empate dentro de casa com o uzbeque Navbahor Namanga, por 1 a 1.

Nesta terça-feira (19), foi a vez de estrear o Al Nassr, dos craques Cristano Ronaldo e Sadio Mané. A equipe visitou o Persepolis, do Irã, e venceu por 2 a 0. Antes mesmo do jogo, os atletas causaram comoção. A passagem do ônibus da delegação do time árabe atraiu uma multidão de torcedores em busca de uma imagem dos jogadores nas ruas de Teerã.

O torneio é transmitido no Brasil pelos canais ESPN e pela plataforma de streaming Star+.

A competição é formada por dez grupos de quatro clubes, divididos entre equipes do Oeste (a maior parte do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Qatar, Iraque, Irã e Omã) e do Leste (times da Austrália, cuja federação é filiada à confederação asiática, e de países como Japão, China e Coreia do Sul), com confrontos em turno e returno para definir os classificados para as oitavas de final. Os vencedores de cada grupo e os melhores segundo colocados avançam para a próxima fase. A final está prevista para os dias 11 e 18 de maio de 2024.

O torneio asiático segue a partir de 2023 o calendário outono-primavera, em substituição ao modelo anterior primavera-outuno em vigor desde 2004, com o início da fase de grupos em setembro, em vez de abril.

Segundo os organizadores da competição, o novo formato se alinha ao do futebol europeu e contribui para que os clubes asiáticos possam se beneficiar de janelas de transferências mais sincronizadas com as dos principais centros do futebol, aumentando as oportunidades de contratação de jogadores. Outra novidade é a ampliação de quatro para seis no número de estrangeiros que poderão entrar em campo por cada equipe, com uma vaga destinada obrigatoriamente a um jogador da Ásia.

O maior campeão asiático é o Al Hilal, que já levantou a taça quatro vezes. O atual time de Neymar perdeu a chance de se tornar pentacampeão ao ser derrotado na final da última edição pelo Urawa Red Diamonds, do Japão. Após empate por 1 a 1 em Riad, a formação japonesa fez 1 a 0 em Saitama.

Com a vitória, o time japonês chegou ao tricampeonato da Champions da Ásia, o mesmo número de conquistas do Pohang Steelers, da Coreia do Sul.

SAUDITAS PODEM DIFICULTAR VIDA DE BRASILEIROS

O vencedor da Liga dos Campeões da Ásia também garante vaga no Mundial de Clubes, que neste ano será disputado no mês de dezembro em Jidá, na Arábia Saudita. Atual campeão saudita, o Al Ittihad vai ser o representante do país-sede na disputa.

Além de contratar o atacante francês Benzema, que fez história no Real Madrid e levou a Bola de Ouro em 2022, o time árabe também reforçou o elenco com nomes de peso como o volante brasileiro Fabinho (ex-Liverpool), o volante francês Kanté (ex-Chelsea) e o atacante português Jota (ex-Celtic). O clube já contava com o brasileiro Romarinho, ex-Corinthians, que chegou em 2018 e é o capitão da equipe.

Se conseguir avançar até as semifinais do Mundial de Clubes, o esquadrão árabe enfrentará o campeão da Copa Libertadores, ainda a ser definido. Estão na disputa Boca Juniors, Palmeiras, Internacional e Fluminense.

Além do time da casa e do vencedor da Libertadores, o Mundial deste ano terá a presença do atual campeão da Liga dos Campeões da Ásia, o Urawa Red Diamonds, do Manchester City (campeão da Europa), do León (campeão das Américas Central e do Norte), do Auckland City (campeão da Oceania) e do Al Ahly (campeão da África).

O Urawa já garantiu presença no Mundial de Clubes de 2025, em versão ampliada, que terá 32 clubes e será realizado nos Estados Unidos.

Também já têm participação confirmada no Mundial de 2025 os brasileiros Palmeiras e Flamengo, campeões da Libertadores de 2021 e 2022, respectivamente, assim como o Al Hilal e os europeus Chelsea e Real Madrid.

A versão do Mundial de 2024, por sua vez, ainda carece de definição por parte da Fifa, mas deve colocar em uma primeira fase de disputas os campeões das Américas, da África, da Ásia e da Oceania, que vão se enfrentar pelo direito de pegar o campeão da Europa na grande final.