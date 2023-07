Líder do Brasileiro, Botafogo bate Vasco da Gama no Nilton Santos

Rio de Janeiro/|RJ - A partida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, entre Botafogo e Vasco da Gama, no estádio Nilton Santos - o Engenhão - neste domingo, dia 2, teve um primeiro tempo que terminou sem movimentação do placar, que só foi inaugurado aos 8 minutos da etapa final, pelo Botafogo, que marcou o 2º aos 49 da etapa final.

O Botafogo conseguiu as melhores chances de marcar na etapa inicial e, aos 16 minutos, Tiquinho Soares finalizou de cabeça, obrigando o goleiro vascaíno, Léo Jardim, a defender suas traves. Até os 30 minutos, o domínio foi do Botafogo, quando Rafael teve atendimento médico e saiu de campo em maca.

A posse de bola, no 1º tempo, foi de 55% para o Botafogo e 45% para o Vasco. Os dois times cometeram 7 faltas cada um, enquanto o Botafogo fez 6 finalizações, contra 3 do Vasco. O juiz Raphael Claus deu 5 minutos de acréscimo.

Abertura da contagem

No 2º tempo, que teve 7 minutos de acréscimos e muita chuva, o Botafogo abriu o placar aos 8, quando Luis Henrique recebeu passe de Eduardo, tabelou com Tiquinho Soares e mandou por baixo das pernas de Léo Jardim e o placar foi para Botafogo 1 x 0 Vasco. O Cruzmaltino tentou o empate, mas aos 49 minutos, Carlos Alberto confirmou a vitória do Botafogo por 2 a 0.

O público presente foi de 38.798 torcedores, com renda: R$ 2.019.825,00.

Escalação:

Botafogo: 12 Lucas Perri, 2 Rafael, 34 Adryelson, 15 Víctor Cuesta, 16 Hugo, 17 Marlon Freitas, 6 Tchê Tchê, 33 Eduardo, 37 Júnior Santos, 9 Tiquinho Soares, 11 Luis Henrique

Técnico: Lúcio Flávio

Vasco: 1 Léo Jardim, 2 Puma Rodríguez, 30 Robson Bambu, 3 Léo, 6 Lucas Piton, 23 Zé Gabriel, 25 Marlon Gomes, 7 Alex Teixeira, 14 Orellano, 15 Figueiredo, 9 Pedro Raul

Técnico: William Batista

Arbitragem:

Raphael Claus - Árbitro

Danilo Ricardo Simon Manis - Assistente

Daniel Paulo Ziolli - 2º Assistente

Rafael Martins de Sá - 4º Árbitro