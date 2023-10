Lenda do United aposta em carreira como cantor após deixar os gramados

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Lenda do Manchester United, da Inglaterra, o francês Eric Cantona completou a etapa que restava para migrar para a carreira musical. O ex-jogador vai lançar um álbum e fazer uma turnê.

O EP 'I'll Make My Own Heaven' está previsto para ser lançado no próximo dia 20. Cantona, de 57 anos, havia revelado planos para entrar no mundo da música em maio.

O álbum terá quatro faixas, "The Friends We Lost", "Tu Me Diras", "I'll Make My Own Heaven" e "Je Veux".

"Escrever é uma forma de existir, pois somente minha existência pode resultar em escrever dessa forma. Por que começar hoje, tantos anos depois? Simplesmente porque antes não tinha tempo", disse, ao "The Sun".

A turnê também será iniciada neste mês, com shows já marcados em Manchester e Londres, na Inglaterra, e Dublin, na Irlanda, segundo relata o jornal inglês.

"Vou começar em Manchester, porque é uma cidade que me marcou muito. Pelo futebol, claro, mas também pelo ambiente geral", afirmou.

Após a aposentadoria, Cantona se voltou às artes. Ele participou de peça de teatro, filmes e até protagonizou uma série do "Netflix".

O francês defendeu o Manchester United entre 1992 e 1997, e acumulou títulos e polêmicas.

Um episódio que ficou marcado na carreira dele foi uma voadora que deu em um torcedor do Cristal Palace, no dia 25 de janeiro de 1995: "Queria ter dado uma voadora mais forte".

O atacante contou que agrediu Matthew Simmonds após ouvir: "Volta para a França com a p* da sua mãe, bastardo". Depois da voadora, Cantona cumpriu 9 meses de suspensão e 120 horas de serviço social.

Cantona iniciou no Auxerre e, antes de desembarcar na Inglaterra, defendeu clubes como Olympique de Marseille, Bordeaux, Montpellier e Leeds United.