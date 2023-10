Leilão terá foto de Pelé, prancha de Medina e camisa autografada por Neymar

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O evento beneficente "Jantar Alimentando o Bem" leiloará uma foto icônica de Pelé — conhecida como a "Bicicleta do Pelé" —, uma prancha de surfe de Gabriel Medina e uma camiseta da seleção brasileira autografada por Neymar, além de outros itens.

O leilão acontecerá em São Paulo, no dia 18 de outubro, e será organizado por Emar Batalha, fundadora da ONG Alimentando o Bem. A organização se dedica a iniciativas de apoio e desenvolvimento de mulheres e crianças da região de Guarujá, no litoral paulista.

A foto de Pelé é considerada como o principal item do leilão, que tem como objetivo arrecadar R$ 250 mil. Todo o dinheiro da noite será doado para projetos sociais do instituto.

A bicicleta de Pelé, um dos momentos mais emblemáticos da carreira do lendário camisa 10, foi registrado por Alberto Ferreira, durante uma vitória do Brasil sobre a Bélgica por 5 a 0, em 1965. A doação da imagem foi feita por Roberto Setúbal à organização Alimentando o Bem, com um lance inicial estabelecido em R$ 70 mil.

O Jantar Alimentando o Bem é um evento anual que tem como propósito angariar fundos para o instituto e inclui experiências gastronômicas, música e também o leilão de itens raros, como vinhos e obras de arte.

CONFIRA OS ITENS ESPORTIVOS QUE SERÃO LEILOADOS:

- Quadro com a foto icônica de Pelé, conhecida como a "Bicicleta do Pelé" - Lance inicial: R$ 70 mil;

- Prancha do Gabriel Medina (+ aula de surfe com Sophia Medina e Isabella Fiorentino na piscina de surfe do Boa Vista Village) - Lance inicial: R$ 10 mil;

- Camisa 7 do Palmeiras autografada pelo jogador Dudu - Lance inicial: R$ 3 mil;

- Camisa do Corinthians autografada pelo time - Lance inicial: R$ 5 mil;

- Camisa da seleção brasileira autografada por Neymar Jr. e Rodrygo - Lance inicial: R$ 3 mil.