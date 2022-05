Leila abre mão de exclusividade em patrocínios para o futebol feminino

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A presidente do Palmeiras Leila Pereira abriu mão de expor as marcas de suas instituições (Crefisa e Faculdade das Américas) em todos os locais do uniforme da equipe feminina do Palmeiras. Mais cedo, a cartola anunciou um acordo com a empresa de apostas "Betfair".

O novo patrocínio já garante que o time feminino do Palmeiras tenha competitividade durante os próximos dois anos e torna o projeto autossuficiente, sem a dependência de recursos do futebol masculino. Como Leila abriu mão de expor suas empresas, omoplata, manga, barra e outras partes da camisa ainda podem ser comercializadas. Apesar disso, até a venda desses locais a camisa ainda terá as marcas de Crefisa e Fam nas mangas e omoplata e o calção também.

O acordo foi feito 100% pelo marketing do clube, sem intermediário. Assim, todo o dinheiro do patrocínio será destinado ao futebol feminino. A parceria está entre os maiores do país na modalidade feminina de futebol e irá promover uma série de artigos digitais em todas as plataformas do clube.

A estreia do novo manto será amanhã, às 11 horas, na partida entre Palmeiras e Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro Feminino.