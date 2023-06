Lei Vini Jr, aprovada no Rio, prevê interrupção de partidas em caso de racismo

As ações na Assembleia do Rio fazem parte de uma mobilização de diversos deputados após os ataques racistas contra o atacante do Real Madrid e da seleção brasileira em partidas na Europa.

O caso é tratado no mercado de marketing esportivo como um divisor de águas, capaz de provocar mudanças na formulação dos contratos de patrocínio e pressionar as empresas a adotar postura mais firme diante da questão racial.

Os deputados aprovaram também a concessão da Medalha Tiradentes, maior honraria da Assembleia, para o jogador Vini Jr, vítima de ataque racista no Campeonato Espanhol no dia 21 de maio.

A interrupção vai durar o tempo que o organizador do evento ou o delegado da partida considerar necessário e enquanto não pararem as atitudes racistas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou, nesta terça-feira (6), em regime de urgência, um projeto de lei de combate ao racismo nos estádios e arenas esportivas do estado.

