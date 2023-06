Amazonas FC realiza seletiva para jogadores de base em Barreirinha

Manaus/AM - De olho em novos talentos para a base, o Amazonas FC irá realizar, nos dias 9 e 10, nas cidades de Barreirinha e Parintins, respectivamente, seletivas em busca de jogadores para atuar em suas categorias inferiores, que disputam competições estaduais. O auxiliar técnico permanente, Ibson Silva, vai liderar a redes de observadores, que também contará o auxiliar de preparação física, Márcio Lopes, e com o coordenador técnico da base, Igor Oliveira.

A primeira peneira acontece em Barreirinha, na sexta-feira (9), a partir das 7h, para adolescentes do sexo masculino e feminino, entre 13 e 17 anos. O evento faz parte da inauguração do estádio municipal Paulo Beltrão Filho. As inscrições podem ser realizadas até às 18h desta quarta-feira (7), na coordenadoria de esporte (ginásio Eduardo Braga).

Sábado (10) é a vez de Parintins receber a caravana aurinegra, no campo do Macurany. Em parceria com o ex-jogador de futebol profissional, Beto Pupunha, a seletiva será dividida em cinco categorias: sub-11, 13, 15, 17 e 20, tanto no masculino quanto no feminino. As inscrições podem ser realizadas até sexta-feira, a partir das 18h30, no campo da escolinha Show de Bola (praça dos Bois).

Os documentos necessários para o cadastro nas avaliações são RG, CPF do atleta – caso não possua o primeiro, apresentar a certidão de nascimento – e ficha de autorização do responsável, com cópia do RG e do CPF. As inscrições são gratuitas, tanto em Barreirinha quanto em Parintins.