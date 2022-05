Leclerc é pole em dobradinha da Ferrari no GP de Miami; Verstappen em 3º

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Charles Leclerc garantiu a pole position do GP de Miami no treino classificatório que rolou neste sábado (7) à tarde, nos Estados Unidos. Ele marcou 1m28s796. A Ferrari completa a primeira fila com Carlos Sainz na segunda colocação.

Max Verstappen, da Red Bull, foi o primeiro a baixar de 1min29s na sessão, mas vai largar na terceira posição na corrida inaugural do Circuito Internacional de Miami. Já o heptacampeão Lewis Hamilton ficou em sexto no Q3. O atual campeão mundial se viu em uma disputa apertada com os ferraristas —com menos de dois centésimos separando os três primeiros.

