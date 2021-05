LeBron James viola protocolo de Covid-19, mas não será punido, diz site

Uma quarentena forçada de até 14 dias ocorre quando há provas de que um atleta esteve com contato próximo com um infectado. Isto é válido também para a presença em celebrações em estabelecimentos fechados, como bares e lounges.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Astro mundial do basquete, LeBron James violou os protocolos da NBA contra a Covid-19 após marcar presença em um evento de uma marca de tequilas. O fato ocorreu pouco antes do duelo entre Lakers e Golden State Warriors, vencido pela equipe do norte-americano.

