LeBron James lamenta morte de jornalista na Copa que 'previu' sua fama

SÃO APULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Logo após a derrota do Lakers por 133 a 122 para o 76ers na noite de sexta-feira (9), LeBron James refletiu sobre a morte do jornalista esportivo Grant Wahl (48), que fazia a cobertura da Copa do Mundo no Qatar.

Em 2002, Wahl, na época colunista da revista Sports Illustrated, publicou um artigo chamado "The Chosen One", antecipando que o então jovem aspirante LeBron James seria um destaque no esporte futuramente.

Desde a reportagem de Wahl, que virou capa na revista americana, James subiu na hierarquia do basquete mundial e foi quatro vezes campeão da NBA, sendo considerado um dos melhores de todos os tempos.

"Minhas condolências vão para sua família. Eu vi seu irmão dizer algo também. Até obtermos mais detalhes sobre o que aconteceu [não vou comentar mais sobre a natureza de sua morte]. Mas gosto muito de Grant e de ter aquela sessão de fotos - eu sendo um adolescente e ele cobrindo isso, foi uma coisa muito legal. E ele sempre foi muito legal de estar por perto", comentou James, em coletiva de imprensa.

"É uma perda trágica. É lamentável perder alguém tão bom quanto ele e desejo a sua família, como eu disse, o melhor. E que ele descanse no paraíso", concluiu.

O agente de Wahl, Tim Scanlan, informou que o jornalista estava na tribuna da imprensa nos minutos finais do jogo entre Argentina e Holanda quando passou mal. A causa da morte ainda não foi divulgada oficialmente.

Nas primeiras semanas do Mundial, o norte-americano foi barrado em Doha por estar usando uma camiseta com as cores do arco-íris.