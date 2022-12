Jornalista Grant Wahl morre durante partida de Argentina X Holanda no Qatar

"Um segurança se recusou a me deixar entrar no estádio para EUA x País de Gales. Você tem que trocar de camisa. Não é permitido", compartilhou em suas redes sociais.

O repórter da ESPN, Francisco de Laurentiis, relatou em seu perfil no Twitter que estava nas tribunas da imprensa, perto de Wahl, quando o fato aconteceu. O mal súbito ocorreu durante a prorrogação do jogo em questão.

A morte foi confirmada pela federação de futebol dos Estados Unidos através de um post nas redes sociais. "Todos do futebol dos EUA estamos com o coração partido ao saber que perdemos Grant Wahl", disse a federação.

PELOTAS, RS (FOLHAPRESS) - O jornalista esportivo Grant Wahl, que estava no Qatar realizando a cobertura da Copa do Mundo, morreu nesta sexta-feira (9) após passar mal durante a partida entre Holanda e Argentina. O norte-americano tinha 48 anos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.