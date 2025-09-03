LBF vive incerteza sobre participantes em 2026, mas direção mantém otimismo





SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A LBF (Liga de Basquete Feminino) vive incerteza quanto ao número de equipes participantes para a temporada de 2026. Publicamente, a diretoria adota tom otimista e cita até a possibilidade de aumento.

O QUE VEM POR AÍ?

A reportagem apurou que o cenário é de incerteza nos bastidores. As equipes dependem de patrocínios que ajudem nos custos e nem mesmo quem participou em 2025 está garantido para 2026. A possibilidade da queda no número de participantes é uma possibilidade.

A LBF contou com 11 equipes na temporada de 2025, e, publicamente, diz que trabalha para ter pelo menos 12 no ano que vem. O presidente Valter Ferreira mostrou otimismo quanto ao aumento durante a premiação de Melhores do Ano, realizada na última segunda-feira, em São Paulo.

Essa temporada foi um sucesso, tudo deu certo. Sentimos a ausência de alguns, mas deu tudo certo. Se preparem porque a temporada de 2026 vai ser muito boa. Estamos fechando praticamente 12 equipes para a temporada e isso é um sucesso. Começamos com cinco equipes em dificuldades financeiras e nesta quarta-feira (03) estamos assim. Valter Ferreira, presidente da LBF

A temporada deste ano contou com 11 equipes, o recorde da liga junto com 2024. Dos participantes, mais da metade foi paulista: Sesi Araraquara, Corinthians, São José, Ourinhos, Unimed Campinas e Santo André. Ainda participaram Sampaio Corrêa (Maranhão), Sodiê Mesquita (Rio de Janeiro), Cerrado (Distrito Federal), Blumenau (Santa Catarina) e Maringá (Paraná).

Maioria entre os participantes, São Paulo também tem dominado os títulos recentes. O Sesi Araraquara conquistou o tricampeonato consecutivo da competição ao bater o Sampaio Corrêa por 3 a 1 na série de até cinco jogos da final. A equipe se tornou a única na história a conseguir o tri em sequência.