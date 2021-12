Lateral do Flamengo se envolve em acidente com vítima fatal no Rio

"Eu estava no meio da contagem de votos quando alguém me contou [sobre o acidente]. A gente fica triste, ele é um atleta exemplar. Óbvio que vamos prestar apoio a ele", declarou o mandatário.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O lateral esquerdo Ramon, do Flamengo, se envolveu na noite deste sábado (4) em um acidente de carro na Barra, zona oeste do Rio de Janeiro, que terminou com uma vítima fatal.

