Kumahara marca primeiro ponto do Brasil no duelo com Hong Kong no tênis de mesa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Caroline Kumahara marcou o primeiro ponto do Brasil no confronto com Hong Kong, pelo torneio feminino por equipes do tênis de mesa. Ela venceu Lee Ho Ching por 3 games a 2, com parciais de 11/8, 11/9, 5/11, 9/11 e 11/6.

O duelo, assim, passou a ter o placar de 2 a 1 para Hong Kong. A disputa, válida pelas oitavas de final, é disputada em uma série melhor de cinco. O primeiro país a vencer três jogos avançará às quartas de final.

O embate começou com com a partida de duplas. Lee Hooching e Soo Wai Yam Minnie fizeram 3 a 0 em Jéssica Yamada e Caroline Kumahara, parciais de 11/9, 11/8 e 11/9. Na sequência, Doo Hoi Kem derrotou Bruna Takahashi também por 3 a 0, com 11/3, 14/12 e 11/7.