Cielo vibra após manter recorde mundial e brinca que não 'secou nem um pouco'

"Sabe que esse é um dos dias mais importantes da minha carreira, porque a partir dali a natação entrou na minha vida, me atropelou, e estou com ela aqui até hoje", seguiu o narrador.

"Sabe que me emociono toda vez que vejo essa prova", admitiu Milton Leite ao acompanhar o vídeo. O narrador foi o responsável com eternizar a conquista do brasileiro.

Comentando a prova no SporTV, Cielo brincou ao dizer que ficou "muito triste" com a manutenção de sua marca. O brasileiro, porém, perdeu o recorde olímpico para Dressel.

