Kudus, de Gana, nega ter dito que é do mesmo nível de Neymar

SÃO PAULO, SP (UOL - FOLHAPRESS) - Uma declaração polêmica de Mohammed Kudus, jogador da seleção de Gana, ganhou repercussão na quarta-feira (23). O atacante do Ajax teria dito que está no mesmo nível de Neymar. Entretanto, o atleta negou a autoria do comentário.

De acordo com publicação do jornal The Guardian, Kudus declarou que "hoje, não é melhor do que eu. Ele [Neymar] é apenas um jogador mais famoso, só isso".

Qual seleção vai surpreender na Copa do Mundo do Qatar?Porém, o atacante de Gana foi ao Twitter para desmentir o jornal britânico e declarar respeito a Neymar.

"Minha família e minha cultura me ensinaram a respeitar os mais velhos. Neymar, Thiago Alcântara e muitas lendas nos inspiraram a sonhar. Assim como Neymar, eu humildemente desejo quero inspirar a próxima geração, assim como eles fizeram. The Guardian, qual é a agenda? Fake news!", escreveu Kudus.

A matéria que contém a declaração atribuída ao jogador segue no ar. O jornal The Guardian e Gary Al-Smith, autor da reportagem, não se pronunciaram após terem a veracidade da fala contestada.

Mohammed Kudus começou como titular na estreia de Gana na Copa do Mundo de 2022, contra Portugal.