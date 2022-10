Key Alves tem lesão no joelho e precisará passar por cirurgia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A líbero do Osasco Voleibol Clube, Keyla Alves sofreu uma lesão no joelho e precisará passar por uma cirurgia, conforme informou um comunicado do clube. Na partida entre Osasco e Pinheiros, no domingo (9), segundo confronto da semifinal do Campeonato Paulista de Vôlei, a jovem tentou recuperar uma bola e caiu na quadra, em lágrimas.

Após a lesão, a líbero saiu do ginásio carregada e chorando copiosamente, indicando que a lesão poderia ser séria. "Nossa líbero Key Alves sofreu uma lesão no joelho na última partida e irá passar por uma cirurgia. Desejamos toda a sorte neste período e breve recuperação e retorno às quadras", informou o clube em comunicado nas redes sociais.

Após a saída da medalhista olímpica Camila Brait, Keyla Alves assumiu a camisa diferente do Osasco e estava atuando como titular, enquanto Natinha, contratada pelo clube para a atual temporada, estava com a seleção brasileira na Liga das Nações e agora segue defendendo o Brasil no Mundial de Vôlei.

Key Alves soma 5.4 milhões de seguidores nas redes sociais, ostentando a marca de jogadora de vôlei mais seguida do mundo.O clube não informou o tipo e nem a gravidade da lesão, se limitando a dizer apenas que foi no joelho. Após a saída de Key, o Osasco improvisou a central Silvana como líbero e foi derrotado pelo Pinheiros por 3 a 2 e eliminado do Paulista, após ser finalista da competição por 12 anos consecutivos. O Pinheiros fará a final contra o Sesi Bauru.