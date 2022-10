Em jogo de virada, Brasil elimina Japão do Mundial de Vôlei

Apeldoorn/Holanda – Enfrentamento entre Brasil e Japão, pelas quartas de final do Mundial de Vôlei em Apeldoorn, Holanda, nesta terça-feira, dia 11, tem um nome: emoção. O Japão venceu os dois primeiros sets em partida dura. O Brasil se esforçou e venceu o 3º e o 4º sets com muito jogo, e a decisão foi para o tie-break vencido pelo Brasil. Placar Brasil 3 x 2 Japão

Em segundo lugar em seu grupo, o Brasil, até este jogo, só perdera para o próprio Japão – por 3 a 1, no dia 30 de setembro - e estava atrás apenas da Itália. O vencedor da partida se classifica para as semifinais do Mundial de Vôlei. Itália faz a semifinal com o Brasil na quinta-feira.

Muito duro e dominado pelo Japão, o 1º set se traduziu em vantagem das orientais por até 7 pontos à frente das brasileiras e que terminou em 25 a 18 para o Japão. No segundo set, quando o Brasil já cometera pelo menos 7 erros, 4 dos quais nesse set, teve vitória do Japão pelo mesmo placar de 25 a 18.

O 3º set teve melhor desempenho do Brasil, e assim conseguiu vantagem de até 4 pontos à frente do Japão, cujas jogadoras tiveram que suar muito para não permitir a ampliação da margem de vantagem e o set point ficou com Brasil: parcial de 25 a 22 Japão.

Conseguido o 4º set pelo Brasil, o Japão se esforçou para ganhá-lo e encerrar a disputa, enquanto para o Brasil conseguir o tie-break foi a motivação, mas o Japão saiu na frente. As brasileiras brigaram e conseguiram chegar à vantagem de dois pontos, mas as emoções continuaram e teve contagens de 13x13, 15x15, 20x20... Brasil 25x25 Japão. Aí, Carol Gattaz, em bloqueio monstro, mandou: Brasil 27x25 e chegamos ao tie-break, com 25 erros ante 16 das asiáticas.

Acirradíssima a disputa ponto a ponto no 5º set e chegou Brasil 12 x 10 Japão, mas, dado o alto nível das duas seleções nada estava definido até aí, O Brasil se recuperar e venceu o set por 15 a 13. Placar final é Brasil 3 a 2 Japão.