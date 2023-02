Kansas City Chiefs bate Philadelphia Eagles e é campeão do Super Bowl

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Kansas City Chiefs é o grande campeão do Super Bowl ao bater o Philadelphia Eagles por 38 a 35, na noite deste domingo (12) em Arizona, nos Estados Unidos.

Em um jogo que Philadelphia dominou por três quartos, nos últimos 15 minutos, KC tomou as rédeas da partida e passou a liderar o placar pela primeira vez nos últimos 15 minutos. Com muito equilíbrio, o quarto final foi de emoção e show dos dois quarterbacks, mas os Chiefs prevaleceram ao controlar o cronômetro e converter um field goal no final.

Patrick Mahomes chega ao segundo título liderando os Chiefs em jogo com segunda maior virada da história do Super Bowl. Jalen Hurts bateu o recorde de TD corridos em um Super Bowl, anotando três e ainda marcando uma conversão de dois pontos.

Mahomes coloca o nome na história de KC aos 27 anos. São três Super Bowls e dois títulos em um intervalo de quatro temporadas. Com a aposentadoria de Tom Brady, Mahomes se confirma com a maior estrela da NFL, jogando na mesma posição que o GOAT.

Na primeira campanha do jogo, os Eagles já anotaram um touchdown, com Jalen Hurts pulando da linha de meia jarda para a end zone.

Os Chiefs responderam em seguida, com um belo passe de Mahomes para Travis Kelce. KC até teve a chance de virar o placar, após anular o ataque adversário e ter um field goal a favor, mas o kicker Butker desperdiçou o chute.

O jogo parecia favorável para Philadelphia, que marcou de novo em passe de Hurts para AJ Brown e, logo depois, forçar o punt do Kansas. Porém, no início de mais uma campanha, o quarterback dos Eagles deixa a bola escapar após o snap e vê Nick Bolton retornar para empatar em 14 a 14.

O desempate veio com mais um touchdown de Hurts, com dois minutos no relógio. No que podia ser a última posse de bola antes do intervalo, Mahomes não só perdeu a chance de avanço, como saiu mancando do campo. Com tempo no cronômetro, os Eagles aproveitaram e converteram um field goal para ter 24 a 14 no placar.

A boa notícia foi o retorno de Mahomes após ir para o vestiário com dores. O quarterback provou estar bem ao avançar bem para garantir um importante first down, que resultou em um touchdown logo em seguida de Pacheco.

E enquanto os Eagles desperdiçaram campanhas, marcando apenas um field goal até o começo do último quarto, os Chiefs viraram o jogo com um TD de Kadarius Toney. O domínio seguiu após um retorno de punt de KC que levou a bola até a linha de cinco jardas, abrindo caminho para mais um touchdown, dessa vez de Skyy Moore, abrindo a vantagem para 35 a 27.

O time da Pensilvânia respondeu faltando cinco minutos para o fim do tempo normal. De novo, Jalen Hurts botou a bola embaixo do braço e anotou seu quarto TD da noite, além de converter também os dois pontos extras, para empatar a partida.