Juventude recebe Cuiabá em busca da primeira vitória no Brasileiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em busca da sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, o Juventude recebe o Cuiabá, pela terceira da competição, às 16h (de Brasília) deste domingo (24), no Alfredo Jaconi.

Para o duelo, a equipe gaúcha terá pelo menos três desfalques: Marlon, que trata lesão na coxa, o atacante Paulinho, que cumpre suspensão após cartão vermelho contra o América-MG no último sábado (16), e o meia-atacante Edinho, que torceu o tornozelo na última quarta-feira (20) durante o empate do time alviverde contra o São Paulo por 2 a 2 pela Copa do Brasil.

Assim, o Juventude deve ir a campo com: César; Rodrigo Soares, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus,Yuri, Jadson e Óscar Ruiz; Guilherme Parede, Capixaba e Ricardo Bueno.

Do lado do Cuiabá, Pintado continua sem o volante Camilo, que trata lesão. Na quinta-feira (21), em empate contra o Atlético-GO pela Copa do Brasil, o treinador escalou time misto. Para o confronto em Caxias do Sul, o time terá força máxima.

Logo, um provável Cuiabá neste domingo tem: Walter; João Lucas, Marllon, Empereur e Uendel; Marcão Silva, Pepê, Valdívia e Everton; André Luis e André.

O time mato-grossense busca sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro e para isso, terá de repetir o bom desempenho fora de casa que apresentou contra o Fortaleza na primeira rodada da competição, quando venceu por 1 a 0. A equipe auriverde é a 11ª colocada, com três pontos, e o Juventude, com apenas um ponto, ocupa a 16º posição, uma acima do Z-4.

Estádio: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Horário: 18h (de Brasília) deste domingo (24)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-Fifa/RJ)

Transmissão: Premiere