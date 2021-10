Juventude anuncia Jair Ventura um dia após demissão de Marquinhos Santos

A estreia de Jair Ventura será diante do Ceará, no sábado (23), pela 28ª rodada do Brasileiro. O Juventude está na 17ª posição, com 28 pontos, e luta contra o rebaixamento para a Série B.

Jair chegou a Caxias do Sul no mesmo dia em que foi anunciado e vai comandar o primeiro treino na equipe já nesta quarta (20). O auxiliar Émerson Ávila e o analista de desempenho Antônio Macedo também se juntam ao clube.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Juventude anunciou na noite desta terça-feira (19) a contratação do técnico Jair Ventura. Ele substitui Marquinhos Santos, demitido após cinco jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. O tempo de contrato não foi divulgado.

