Justiça italiana diz que PF não enviou localização de Robinho para pedido de extradição

O pedido de prisão foi enviado às autoridades brasileira há pouco mais de dois meses, contudo, nenhuma comunicação foi feita por parte do Brasil. Conforme a publicação, a PF afirmou por meio de nota que o jogador e o amigo não podem ser extraditados por serem nacionais: “Por se tratar de nacional brasileiro, não poderá ser extraditado, tendo em vista a extradição de nacionais ser vedada por nossa Constituição, e nos termos do Artigo VI do Tratado de Extradição firmado entre Brasil e Itália”.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.