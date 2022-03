Junior Alonso está de volta ao Atlético-MG dois meses depois de ser vendido

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Dois meses depois de sair do Atlético-MG, o zagueiro Junior Alonso está de volta ao clube mineiro. O defensor foi negociado com o Krasnodar, da Rússia, em janeiro, por cerca de R$ 46 milhões, mas teve o retorno oficializado nesta segunda-feira. O novo vínculo com o clube mineiro é por empréstimo e válido até dezembro.

Alonso teve o contrato suspenso com o Krasnodar alguns dias depois de a Rússia entrar em guerra com a Ucrânia. A Fifa liberou para que os atletas afetados de alguma maneira pelo conflito estivessem em condições de acertar com outros clubes, enquanto não há um desfecho da guerra.

Inicialmente, Alonso seria liberado por apenas três meses. Mas a situação não era interessante para o Atlético, já que teria o zagueiro apenas para a reta final do Mineiro e os primeiros jogos do Brasileirão e da Copa Libertadores.

Capitão do Atlético nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, Junior Alonso disputou 89 partidas com a camisa alvinegra e anotou dois gols. O zagueiro já está na Cidade do Galo nesta segunda-feira à tarde, para iniciar os treinamentos. Caso seja inscrito até sexta-feira, a reestreia já pode ser contra a Caldense, no sábado, pela última rodada do Campeonato Mineiro.

Nos principais jogos desta temporada, o técnico Antonio Mohamed tem escalado o uruguaio Diego Godín, reforço mais badalado do clube na última janela, e Nathan Silva, ex-Atlético-GO, como dupla de zaga.