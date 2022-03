Chumbo vence Scooby e fatura Gigantes de Nazaré com onda de 30 metros

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O recorde de maior onda já surfada na história, estabelecido por Rodrigo Koxa em 2017, com 24,38 metros, parece ficar cada vez mais ameaçado. Depois da onda estimada em 29,68 metros surfada pelo catarinense Vinicius dos Santos, agora é a vez de o ex-BBB Lucas Chumbo também entrar na briga. Ele pegou uma bomba avaliada em 29,67 metros e, com ela, acabou vencendo o Gigantes de Nazaré, em Portugal, programa exibido pela TV Globo no Esporte Espetacular.

Vale ressaltar que as medições —feitas pelo oceanógrafo Douglas Nemes, especialista em mecânica das ondas— não são oficiais. Portanto, ainda é preciso aguardar uma aferição dos órgãos competentes para que as ondas entrem, ou não, no Livro dos Recordes, o Guinness Book.

O programa Gigantes de Nazaré foi gravado em apenas um dia: 8 de janeiro de 2022, quando uma ondulação histórica atingiu o local. Pedro Scooby, que ainda não tinha entrado no Big Brother Brasil, ficou com o segundo lugar com uma bomba de 28,76 metros, em que foi puxado de jet-ski pelo português Nic Von Rupp, seu parceiro na competição.

A onda vencedora, porém, ficou com Lucas Chumbo, que foi puxado pelo parceiro Ian Cosenza e surfou uma bomba de 29,68 metros.

"É um dos meus maiores objetivos de vida ter esse recorde na minha carreira, com certeza. Mas é uma coisa que eu falo que eu acho que vai vir para mim. É a força maior da natureza, ela vai mandar aquela onda especial pra mim", disse Chumbo ao Gigantes de Nazaré.

O Gigantes de Nazaré contou com a participação de sete duplas masculinas e duas mulheres: Lucas Chumbo(BRA) e Ian Cosenza (BRA), Pedro Scooby (BRA) e Nic Van Roup (PRT),Rodrigo Koxa(BRA) e Eric Ribiere (BRA), Rafael Tapia (CHL) e Daniel Rangel (BRA), Pedro Calado(BRA) e Gabriel Sampaio (BRA), Tony Laureano (PRT) e Ramon Laureano (PRT), João de Macedo (PRT) e Antonio Silva (PRT), Adrew Cotton (ING) e CJ Macias (EUA), Justine Dupont (FRA) e Michelle des Buillons (BRA).