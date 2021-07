Judoca Teddy Riner perde pela primeira vez em Olimpíadas desde 2008

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O bicampeão olímpico Teddy Riner perdeu sua primeira luta em Jogos Olímpicas desde 2008 nesta sexta-feira (30).

Nas quartas de final da categoria acima de 100 kg nas Olimpíadas de Tóquio-2020, o francês sofreu um wazari do russo Tamerlan Bashaev no tempo extra e deu adeus à chance de ser o segundo tricampeão da história do esporte. Ele agora terá que se contentar com a disputa da medalha de bronze no peso pesado.

Um dos maiores nomes da história do esporte, Riner chegou a passar 154 lutas invicto. Foram cerca de dez anos sem perder. Mas ele competiu pouco no último ciclo olímpico e em 2020 foi derrotado duas vezes.

Em fevereiro, o francês caiu diante do japonês Kokoro Kageura no Grand Slam de Paris. Em outubro, perdeu para o compatriota Omais Joseph Terhec em um torneio nacional. Agora Bashaev, 25, líder do ranking mundial, foi o responsável.