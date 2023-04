Judô: Atletas do Amazonas levam ouro e bronze em campeonato no Amapá

Os alunos fazem parte do Projeto Suçuarana, trabalho social desenvolvido pela 30ªCicom/ Batalhão Leste, que age de maneira atuante nas comunidades, com o objetivo de guardar crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, minimizando os efeitos das mazelas da sociedade como as drogas e violência.

O evento foi realizado pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), no último fim de semana, em Macapá, no Amapá.

Durante o Campeonato Brasileiro de Judô, o atleta Jadson Laynon, de 12 anos, foi campeão na categoria -60 Sub 13, enquanto a atleta Anabelle Évany, de 13 anos, ficou com a terceira colocação na sua estreia na categoria -44 Sub-15.

