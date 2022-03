Juazeirense elimina Vasco da Copa do Brasil nos pênaltis

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Assim como já aconteceu com outros clubes tradicionais do país nesta temporada, o Vasco foi mais um eliminado precocemente na Copa do Brasil, nesta quarta-feira (9). Após um empate em 1 a 1 no tempo normal -gols de Bruno Nazário, para os cariocas, e Nildo Petrolina, para os baianos- o clube cruzmaltino foi superado nos pênaltis pela Juazeirense por 4 a 2 com duas defesas do experiente goleiro Rodrigo Calaça, de 41 anos. Agora a equipe de Juazeiro (BA) aguarda o sorteio da CBF para conhecer seu adversário da próxima etapa da competição.

Já classificado para as semifinais do Campeonato Carioca, o Vasco encara o Resende neste domingo (13), em São Januário, para definir sua posição e conhecer seu rival na fase decisiva do Estadual. Já a Juazeirense encara o Atlético (BA), na mesma data, em sua fuga para fugir do rebaixamento no Campeonato Baiano.

Um dos primeiros reforços do Vasco na temporada, o volante Yuri Lara voltou a atuar após quase um mês e meio afastado por conta de uma lesão no tornozelo. O jogador entrou no segundo tempo no lugar de Zé Gabriel. Sua última partida havia sido em 29 de janeiro, no empate em 1 a 1 com o Boavista pelo Campeonato Carioca.

O jovem atacante Gabriel Pec segue em boa fase, confiante e arriscando jogadas. Deu uma bela assistência para o gol de Bruno Nazário, difícil de executar, e foi muito participativo.

Burocrático, o lateral esquerdo Edimar pouco participou e cometeu alguns erros simples, chegando ao ponto de tomar uma reversão em cobrança de lateral.

JUAZEIRENSE

Rodrigo Calaça, Dadinha (Guilherme), Eduardo (Rodolfo Manoel), Wendell e Nildo Petrolina; Waguinho, Patrik, Clebson e Anicete (Ian Augusto); Deysinho (Nixon) e Neto Baiano (Denis). T.: Barbosinha.

VASCO

Thiago Rodrigues, Weverton, Anderson Conceição, Juan Quintero e Edimar; Zé Gabriel (Yuri Lara), Juninho (Luiz Henrique) e Bruno Nazário (Figueiredo); Nenê, Gabriel Pec (Getúlio) e Raniel. T.: Zé Ricardo.

Estádio: Adauto Moraes, em Juazeiro (BA)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)

Cartões amarelos: Wendell, Guilherme, Clebson (JUA); Raniel, Nenê (VAS)

Gols: Bruno Nazário (VAS), aos 5', e Nildo Petrolina (JUA), aos 34'/1ºT