Jovens talentos seguem na disputa para título de futsal amazonense

Manaus/AM - O Ginásio Renné Monteiro recebe as disputas do Campeonato Amazonense Sub-8, Sub-10, Sub-12 e Sub-14 neste sábado e domingo (29 e 30), a partir das 8h. Com apoio do Governo do Amazonas, a competição, além de preparar os atletas para integrar futuramente em times profissionais do estado, vale vaga na Taça Brasil de Futsal 2024.

No sábado (29), as partidas iniciam com as disputas entre Inter Academy e Inter Academy B, seguido de São Raimundo E.C e Tuna/Jaragua, a terceira partida fica por conta do Grêmio Recanto da Criança e Real Amazonas FC. Já no domingo (30), o primeiro jogo é entre Sangue de Boi/ Verona e Guerreirinhos, o segundo confronto entre Canaã Futsal e PSC, fechando os duelos Vingadores FC e Corinthians Manaus.

Ao todo são mais de 20 times inscritos nas categorias de base, em busca de vaga na Taça Brasil de Futsal. A competição tem entrada gratuita nos dois dias.

“Estamos nas primeiras rodadas da competição e ficamos felizes com o resultado desses atletas. A base é o fomento de tudo, é onde descobrimos os novos talentos”, ressalta Marcelo Galvão, presidente da Federação Amazonense de Futebol de Salão (FAFs).