Jovem torcedor do Flamengo participa de atividades com o time após ficar ferido em jogo no Chile

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A vitória sobre a Universidad Católica, nesta terça-feira (17), no Maracanã, teve uma presença especial na arquibancada: Thiago Sepúlveda. O garoto de dez anos foi vítima da violência da torcida chilena ao ser atingido por um sinalizador no primeiro confronto entre as equipes nesta edição da Copa Libertadores. Após aquele episódio, o pequeno rubro-negro viajou ao Rio de Janeiro, e viu de perto a equipe de Paulo Sousa garantir vaga nas oitavas de final da competição continental.

Thiago é filho da jornalista brasileira Danielle Carvalho, que mora no Chile há 14 anos e é torcedora de carteirinha do clube da Gávea. A convite de uma empresa que é ligada ao Flamengo, eles acompanharam de perto a vitória por 3 a 0, no Maracanã. "Ele foi muito paparicado."

"Para o Thiago, foi maravilhosa a experiência. No segundo tempo, com os fogos, ele se assustou um pouquinho, chorou um pouquinho recordando aquele episódio, mas já está melhor. Ele entrou no campo do Maracanã, fez gol no Maracanã... Foi maravilhoso! Ele feliz, torcendo desde o início, cantando, vibrando... E ele tinha falado que o Flamengo iria ganhar de 3 a 0, e ganhou", contou Danielle à reportagem.

Antes de ir ao jogo, Thiago pôde ir ao CT Ninho do Urubu, onde teve contato com todo o elenco, e também à Gávea, conhecendo as instalações da sede social. Danielle ressaltou que o carinho com o qual o filho foi tratado a emocionou.

"A experiência para o Thiago e para mim também foi incrível. Ontem [segunda], foi um dos dias mais felizes para o meu filho, ele mesmo pode afirmar isso, é o que ele está falando o tempo todo. A gente não esperava que fosse ser longa a visita, mas fomos recepcionados no Ninho do Urubu desde a administração até a diretoria. Os jogadores foram maravilhosos com o Thiago, tiraram foto, conversaram... Toda a equipe. O Paulo Sousa também foi super atento. O Braz também estava lá e foi super carinhoso com o Thiago", apontou.

"À tarde, estivemos na Gávea com o [presidente Rodolfo] Landim. A gente tinha só 15 minutos porque ele tinha uma reunião, mas ele deu o tempo dele, conversou com o Thiago. Percorremos toda a Gávea, conhecemos a parte do remo, da ginástica olímpica, natação. Thiago foi muito paparicado e isso me deixou bem emocionada, de ver meu filho feliz depois de passar um momento terrível no Chile. Na sexta, antes de viajar, ele teve uma crise de choro, mas conversando com o psicólogo, decidimos vir e foi uma decisão sensata. Agora, ele não quer ir embora (risos)", completou.

O pequeno rubro-negro é fã do compatriota Isla, e o lateral fez questão de retribuir.

"Ele é fã do Isla, por ser chileno como ele. Ele chamou o Thiago, abraçou ele e foram caminhando para o quarto do Isla. Eu deixei os dois sozinhos. Eles conversaram um pouco e, depois, voltaram os dois já com duas camisas. Thiago estava tão nervoso que ele não conseguia falar, só conseguia rir. Até brinquei que eu teria de contratar uma massagem facial porque ele estava com o sorriso congelado. Foi muito bom", recordou.