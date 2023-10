Jornalistas argentinos são presos acusados de jogar bananas em torcedores do Palmeiras

Um jornalista brasileiro confirmou a versão dos colegas. “Eles se levantaram para comemorar com a torcida do Boca. Um torcedor do Palmeiras jogou a banana nele. Ele, com a banana na mão, se incriminou, mas jogaram a banana nele, e eu vi”, garantiu.

Jornalistas argentinos foram parar na delegacia após serem acusados de racismo por torcedores do Palmeiras, na partida contra o Boca Juniors, no Allianz Parque, na noite desta quinta-feira (5), em São Paulo.

