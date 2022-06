Jornal revela plano do Real para tirar Haaland do City em dois anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo depois do acerto de Erling Haaland com o Manchester City até 2027, o Real Madrid pode dar um chapéu nos ingleses para contratar o atacante daqui a dois anos por conta de uma cláusula de liberação. A informação é do "As".

Pensando em substituir Benzema - que tem contrato previsto para terminar no ano que vem -, Haaland é um sonho antigo da diretoria madrilenha. Há a possibilidade de ativar essa cláusula de liberação do norueguês estipulada em 128 milhões de euros (cerca de R$ 690 milhões na cotação atual) a partir de 2024.

Segundo a reportagem do jornal espanhol, os dirigentes precisam demonstrar reação para montar o projeto a longo prazo do clube, principalmente depois da recusa de Mbappé, que optou por permanecer no Paris Saint-Germain.

Outro fator primordial para a espera do clube espanhol diz respeito à forma física de Haaland. Ainda com 21 anos, o ex-atacante do Borussia Dortmund sofreu com alguns problemas musculares e no quadril em suas últimas temporadas na Alemanha. Agora o novo reforço do City passará pela "prova dos nove" de Florentino Pérez para saber se realmente é um jogador propenso a lesões.

A ideia de Pérez era formar uma dupla de ataque entre Haaland e Mbappé. No entanto, depois do excelente desempenho de Benzema na temporada, o presidente afirmou que o atual camisa 9 não possui substituto atualmente.

Haaland marcou 27 gols e distribuiu cinco assistências em 29 partidas com a camisa do Borussia Dortmund em 2021/22.