Diego Souza decide, Grêmio vence o Sampaio Corrêa e entra no G4 da Série B

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio entrou no G4 da Série B. Neste sábado (18), o time gaúcho fez 2 a 0 no Sampaio Corrêa, na Arena e assumiu o quarto lugar. Diego Souza marcou os dois gols da partida.

A permanência no grupo que garante posto na elite do ano que vem depende do jogo entre Sport e Náutico, também hoje. Se o Rubro-Negro vencer, derruba o Tricolor da posição. O time de Roger Machado soma 21 pontos. O Sampaio Corrêa fica em décimo, com 15 pontos.

O próximo compromisso gremista será na quinta-feira (23), contra o CSA. Já o Sampaio encara a Ponte Preta, no mesmo dia.

O Grêmio sofreu para criar opções ofensivas. Ainda que Roger Machado tenha colocado Diogo Barbosa para auxiliar Biel pela esquerda, sobraram lances em que eles trocaram passes mas não conseguiram penetrar na defesa rival. Pela direita, Janderson pouco apareceu, já que atuou em parceria com Varella, que é volante e esteve improvisado. Assim, o time gaúcho viveu de cruzamentos e bolas paradas. Desta forma, abriu o placar, com Diego Souza, fez o Sampaio Corrêa abrir mão de sua postura defensiva e produziu espaços para Biel e Janderson. Na etapa final, os donos da casa construíram o placar sem dificuldades.

O Sampaio Corrêa buscou só se defender, e nem assim teve sucesso. Com linhas recuadas e protegendo apenas a meta de Luiz Daniel, a equipe do Maranhão repetiu chutões, carrinhos e bolas afastadas sem qualquer sequência nos lances. Quando tinha a bola, o Sampaio parecia ansioso e buscava logo a conclusão, errando muitos chutes. Na etapa final, o cenário ficou ainda pior e os visitantes acabaram sofrendo até o apito final.

Em razão do Dia do Orgulho Autista, Grêmio e Arena protagonizaram uma ação em celebração à neurodiversidade de pessoas do espectro autista. Dois camarotes da Arena receberam um grupo de autistas para acompanhar o jogo. Foram jovens acolhidos pelo Espaço Nadja Favero, entidade especializada no atendimento a pessoas com transtornos de desenvolvimento e inclusão social.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 0 SAMPAIO CORRÊA

Data: 18/06/2022 (Sábado)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Andre Luiz de Freitas Castro (GO)

Auxiliares: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia (RJ)

Cartões amarelos: Lucas Araújo, Eloir (SAM)

Gols: Diego Souza, do Grêmio, aos 35 minutos do primeiro tempo e aos 30 minutos do segundo tempo

GRÊMIO

Gabriel Grando; Natã (Thiago Santos), Geromel e Bruno Alves; Varela, Bitello, Villasanti (Lucas Silva) e Diogo Barbosa (Nicolas); Janderson (Elias), Diego Souza e Biel (Campaz). Técnico: Roger Machado.

SAMPAIO CORRÊA

Luiz Daniel; Mateusinho (Gabriel Furtado), Allan, Nilson Júnior e Lucas Hipólito; André Luiz (Lucas Araújo), Ferreira (Rafael Costa), Mauricio e Eloir; Gabriel Poveda (William) e Ygor Catatau (Eron). Técnico: Léo Condé.