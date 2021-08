Jorginho supera De Bruyne e é eleito melhor jogador da temporada europeia pela Uefa

Houve também premiações por posição, tanto no futebol masculino quanto no feminino, em relação à última edição da Liga dos Campeões.

No futebol feminino, Alexia Putellas, meio-campista do Barcelona, foi eleita como a melhor jogadora da temporada.

Atuando com a camisa do Chelsea e da seleção italiana, Jorginho foi campeão tanto da última Champions quanto da Eurocopa.

