Jorginho perde pênalti no fim do jogo, mas Chelsea vence West Ham

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chelsea e West Ham não fizeram um grande jogo na manhã deste domingo (24), em Stamford Bridge. A partida terminou com vitória dos donos da casa por 1 a 0, com gol de Pulisic aos 44 do segundo tempo. O ítalo-brasileiro Jorginho, um dos melhores batedores de pênalti do mundo, ainda perdeu uma cobrança no fim do jogo.

A partida, válida pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, permitiu que os donos da casa se consolidassem no G-4 da competição, com 65 pontos, que garante vaga para a Champions League do ano que vem. O West Ham é o 7º colocado, com 52 pontos.

PRIMEIRO TEMPO

Os 45 minutos iniciais do jogo não tiveram muita emoção. O Chelsea ficou mais com a bola, mas não conseguiu obrigar o goleiro Fabianski a fazer defesas. O West Ham também não conseguiu chegar no gol defendido por Mendy. A melhor chance foi de Yarmolenko, aos 32 minutos, que bateu de primeira após um bom passe, mas mandou direto para fora.

PRIMEIRO CHUTE NO ALVO

Foi somente aos 12 minutos da segunda etapa que veio o primeiro chute no alvo. O Chelsea, com maior posse de bola, conseguiu chegar ao ataque com Kanté. Ele arriscou da entrada da área, a bola desviou na zaga e Fabianski teve de saltar para fazer uma boa defesa. Dois minutos depois, Chalobah arriscou de fora da área e Fabianski defendeu novamente.

YARMOLENKO TENTA DUAS VEZES

O West Ham conseguiu chegar pelo lado esquerdo do ataque com Yarmolenko, que invadiu a grande área e ficou de frente para Mendy. Ele tentou duas vezes, mas o goleiro conseguiu fazer a defesa. O Chelsea contra-atacou com Timo Werner, em situação semelhante, mas ele tirou demais e mandou para fora, aos 24.

Após cobrança de escanteio, Timo Werner teve uma nova chance, aos 28. A bola foi cruzada dentro da área e sobrou para o atacante, que conseguiu finalizar, mas Fabianski defendeu.

JORGINHO PERDE PÊNALTI

Aos 38 minutos, Thiago Silva conseguiu passar de cabeça para Lukaku, que ganhou a frente de Dawson, do West Ham, mas foi derrubado na disputa. O zagueiro foi expulso após revisão do VAR. Jorginho pegou a bola para fazer a cobrança e foi do seu jeito clássico, aos 41, mas bateu muito fraco e Fabianski defendeu com tranquilidade.

PULISIC DECIDE

Aos 44 minutos do segundo tempo, Alonso subiu pelo lado esquerdo do ataque do Chelsea e mandou para o meio da área. Pulisic estava lá, praticamente sozinho, e pegou de primeira com a perna esquerda para mandar para a rede.

CHELSEA

Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva, Christensen (Chalobah), Loftus-Cheek (Ziyech), Kanté, Jorginho, Alonso, Havertz (Lukaku), Mount e Werner (Pulisic). Técnico: Thomas Tuchel

WEST HAM

Fabianski, Johnson, Dawson, Cresswell, Coufal, Soucek, Noble (Declan Rice), Masuaku, Fornals, Benrahma (Lanzini) e Yarmolenko (Bowen). Técnico: David Moyes

Local: Stamford Bridge Hora: 10h (de Brasília)

Cartões amarelos: Alonso (CHE)

Cartões vermelhos: Dawson (MHU)

Gols: Pulisic (CHE), aos 44min do segundo tempo (1-0)