Jon Jones é detido acusado de violência doméstica, diz site

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lutador Jon Jones foi preso acusado de violência doméstica. Segundo informações do site 'MMA Fighting', o astro do mundo da luta foi detido na manhã desta sexta (24), em Las Vegas, nos Estados Unidos.

o Lutador se encontra detido no Centro de Detenção do Condado de Clark, segundo os registros online de presidiários, e ficará preso por 12 horas.

De acordo com a 'ESPN USA', a prisão foi feita pelo Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas, poucas horas após a cerimônia que colocou o astro do MMA no Hall da Fama do UFC. Sua luta contra Alexander Gustafsson no UFC 165, foi imortalizada na ala de Lutas Históricas.

Ainda conforme as informações do veículo norte-americano, Jones é acusado não só de agressão doméstica, mas também de 'tampering' com um veículo -a acusação pode envolver adulteração de veículos com o intuito de machucar outras pessoas.

Somadas as duas acusações, o ídolo do MMA recebeu uma fiança estimada em R$ 42,7 mil. Além disso, ele tem uma audiência marcada para amanhã. As informações constam no boletim de ocorrência, divulgado pelo repórter Aaron Bronsteter, da emissora canadense 'TSN'.