Atlético-MG prepara ação no RJ para executar R$ 18 milhões de Fred

Um dia após ter assinado com o Cruzeiro, Fred notificou o clube celeste da existência da multa e colocou uma exigência contratual: a de que só assinaria com a Raposa se o clube assumisse a dívida. À época, a diretoria cruzeirense aceitou a condição.

Em dezembro de 2017, Atlético-MG e Fred romperam contrato e, para essa rescisão acontecer, as partes firmaram combinado de o jogador não poder assinar com o Cruzeiro. E, caso isso acontecesse, haveria uma multa estipulada de R$ 10 milhões. O próprio jogador e seus representantes aceitaram essa cláusula à época.

O departamento jurídico do Atlético-MG sabe que terá mais uma árdua batalha nos tribunais e que a execução dos valores por parte da Justiça não acontecerá do "dia para a noite".

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A tão falada ação do Atlético-MG contra o atacante Fred ganhou mais um capítulo nesta sexta (24). O vice-presidente do Galo, o advogado José Murilo Procópio, revelou que, na próxima semana, o clube entrará com uma ação contra o jogador na próxima semana, na Justiça do Rio de Janeiro.

