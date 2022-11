Joias do Barça de R$ 870 milhões viram protagonistas na Espanha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A história do garoto que vira protagonista e brilha na Copa do Mundo a gente já conhece: basta lembrar Mbappé ou Pelé. É nessa tradição que o técnico da Espanha, Luis Enrique, aposta ao dar espaço a duas joias do Barcelona, uma de 18 e outra de 19 anos, no Mundial do Qatar.

